Приветствую. Сайт на ocStore 2.3.0.2.3, http://vipavoska.com.ua 1. Увеличить скорость загрузки страниц, сайт грузится медленно 2. Убрать все битые ссылки 3. Нужен файл robots.txt 4. Тег для малоинформативных страниц 29 ...
Сверстать страничку сайта
Необходимо сверстать страницу на Wordpress по шаблону проекта с тильды и интегрировать на сайт
Заявки фрилансеров
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