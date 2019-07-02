Приветствую, необходимо, как всегда очень срочно, сделать верстку сайта и разместить его на движке. Прилагаю jpeg дизайна. Бюджет, выделяемый на проект 110$, время 4 дня. Если для вас бюджет маловат, то ...
Сверстать лендинг по прототипу
Дизайн лендинга готов
Все необходимые материалы (фото, видео, исходники) есть
На выходе нужно:
- чтобы была сделана вся оптимизация, чтобы ленд не лагал
- Адаптация под все устройства
- Чтобы на всех браузерах нормально подгружался
- Привязать домен к сайту
- Вёрстка сайта front end
- Админ панель Back end
Жду откликов. В ответ пришлю прототип и задачи
Заявки фрилансеров
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