Сверстать лендинг по прототипу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки266 просмотров

Дизайн лендинга готов 

Все необходимые материалы (фото, видео, исходники) есть  

На выходе нужно:  

- чтобы была сделана вся оптимизация, чтобы ленд не лагал  

- Адаптация под все устройства  

- Чтобы на всех браузерах нормально подгружался  

- Привязать домен к сайту  

- Вёрстка сайта front end  

- Админ панель Back end  

Жду откликов. В ответ пришлю прототип и задачи

6 лет назад
loginovyaroslav
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать верстку по макету и разместить сайт на движке Wordpress

    $110

    Приветствую,  необходимо, как всегда очень срочно, сделать верстку сайта и разместить его на движке. Прилагаю jpeg дизайна. Бюджет, выделяемый на проект 110$, время 4 дня. Если для вас бюджет маловат, то ...

    WordPress
    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • PSD в HTML

    $20

    Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницы + всплывающие меню авторизации, регистрации/ Со всеми эффектами переключения кнопок и тд. Вот шаблон http://skrinshoter.ru/i/010719/Z49rlvXl.png - http://skrinshoter.ru/i/010719/EZyjcNQe.png

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вёрстка письма

    $8

    Добрый день, нужно сверстать html письмо. 3 блока- ценник 500р. сверстать нужно до сегодня-максимум завтра

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Обновить верстку проекта

    $80

    Сайт на вордпресс http://shachiko.puzzle.kz вот здесь выложен архив адекватной верстки. Масштабы, стили, кнопки итд все сделано корректно.Сейчас сверстано: Главная старница Корзина Кабинет клиента Нужно переверстать по новому шаблону: https://sachiko-olzha.kz/sachiko-brand/ - ...

    WordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг

    Требуется адаптивно сверстать лендинг, в т.ч. модальные окна, согласно макету.  Требования:  1. Соответствие макету на ПК 100%.  2. Адаптация на ваше усмотрение, вопросы по адаптиву задаю редко. 3. подключить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка страниц и модальных для сайта на Битриксе

    Требуется pixel perfect вёрстка сложных страниц и модальных окон по макетам в Фигме. Работать придётся в команде, поэтому нужен опыт работы с Git/Bitbucket. Сайт будет работать на 1С Битрикс, поэтому опыт работы с Битриксом — большой ...

    FigmaGit
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад