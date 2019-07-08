Верстка лендинга

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка180 просмотров

Заказ для https://www.weblancer.net/users/bliznets/

6 лет назад
volchara61reg
Вячеслав 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад
$150
5 дней
Escrow
Работа выполнена быстро и качественно. Спасибо большое!=)
Спасибо за хороший заказ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
6 лет назад

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