Верстка и натяжка на движок

Добрый день! Есть макеты сайта в PSD, нужно сверстать и обеспечить полную работоспособность. CMS Битрикс сильно предпочтительнее других, но готовы рассмотреть все варианты. Подробное ТЗ будет предоставлено позже, тогда же будем обсуждать ...