Верстка и натяжка на движок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт34 заявки426 просмотров

Добрый день! Требуется сделать адаптивную верстку и посадить на движок. Макеты скину кандидатам.  Так же на каком движке планируете работать.  

6 лет назад
yarikporeev
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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