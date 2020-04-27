Вёрстка и полный функционал сайта (предпочт. Битрикс, но можно и др.)

Добрый день!

Есть макеты сайта в PSD, нужно сверстать и обеспечить полную работоспособность.

CMS Битрикс сильно предпочтительнее других, но готовы рассмотреть все варианты.

Подробное ТЗ будет предоставлено позже, тогда же будем обсуждать финальную цену. Сейчас стоит задача прицениться и отобрать нескольких потенциальных исполнителей. Проект пойдёт в работу примерно через неделю, может чуть раньше (вносятся последние правки в дизайн, формируется развёрнутое ТЗ).

По функционалу должно быть (помимо очевидного после ознакомления с макетами функционала вроде отправки форм, изменяемых в зависимости от раздела фоновых картинок и т.д.):

- интернет-магазин с карточками товаров и корзиной

- определение региона и подстановка данных в разных местах зависимости от этого

- массовая загрузка (создание) товаров из таблицы, обновление цен через загрузку файла

- выгрузка информации о товарах в YML-файл для Яндекса

- корректный код для обработки поисковиками (корректная разметка хлебных крошек и т.д.)

- адаптивное отображение сайта при разных разрешениях экрана

Это основные пункты, которые стоит сейчас упомянуть.

В ответе прошу писать предлагаемую CMS, примерный бюджет (исходя из имеющейся информации) или вилку цен (опять же не абстрактную, а учитывая написанное выше и макеты), примерный срок.

Обязательно приложите ссылку на портфолио сайтов с выполненными вами работами – вёрстка и функционал.

Макеты: https://dropmefiles.com/v1xgw