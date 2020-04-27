Добрый день! Есть плагин который создает тесты. Ошибка теста в том что с 3 предполагаемых ответов тест практически всегда выдает один ответ в не зависимости сколько человек набрал баллов. Пример: в ...
Вёрстка и полный функционал сайта (предпочт. Битрикс, но можно и др.)
Добрый день!
Есть макеты сайта в PSD, нужно сверстать и обеспечить полную работоспособность.
CMS Битрикс сильно предпочтительнее других, но готовы рассмотреть все варианты.
Подробное ТЗ будет предоставлено позже, тогда же будем обсуждать финальную цену. Сейчас стоит задача прицениться и отобрать нескольких потенциальных исполнителей. Проект пойдёт в работу примерно через неделю, может чуть раньше (вносятся последние правки в дизайн, формируется развёрнутое ТЗ).
По функционалу должно быть (помимо очевидного после ознакомления с макетами функционала вроде отправки форм, изменяемых в зависимости от раздела фоновых картинок и т.д.):
- интернет-магазин с карточками товаров и корзиной
- определение региона и подстановка данных в разных местах зависимости от этого
- массовая загрузка (создание) товаров из таблицы, обновление цен через загрузку файла
- выгрузка информации о товарах в YML-файл для Яндекса
- корректный код для обработки поисковиками (корректная разметка хлебных крошек и т.д.)
- адаптивное отображение сайта при разных разрешениях экрана
Это основные пункты, которые стоит сейчас упомянуть.
В ответе прошу писать предлагаемую CMS, примерный бюджет (исходя из имеющейся информации) или вилку цен (опять же не абстрактную, а учитывая написанное выше и макеты), примерный срок.
Обязательно приложите ссылку на портфолио сайтов с выполненными вами работами – вёрстка и функционал.
Макеты: https://dropmefiles.com/v1xgw
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