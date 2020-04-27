Вёрстка и полный функционал сайта (предпочт. Битрикс, но можно и др.)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок354 просмотра

Добрый день! 

Есть макеты сайта в PSD, нужно сверстать и обеспечить полную работоспособность. 

CMS Битрикс сильно предпочтительнее других, но готовы рассмотреть все варианты. 

Подробное ТЗ будет предоставлено позже, тогда же будем обсуждать финальную цену. Сейчас стоит задача прицениться и отобрать нескольких потенциальных исполнителей. Проект пойдёт в работу примерно через неделю, может чуть раньше (вносятся последние правки в дизайн, формируется развёрнутое ТЗ). 

По функционалу должно быть (помимо очевидного после ознакомления с макетами функционала вроде отправки форм, изменяемых в зависимости от раздела фоновых картинок и т.д.): 

- интернет-магазин с карточками товаров и корзиной 

- определение региона и подстановка данных в разных местах зависимости от этого 

- массовая загрузка (создание) товаров из таблицы, обновление цен через загрузку файла 

- выгрузка информации о товарах в YML-файл для Яндекса 

- корректный код для обработки поисковиками (корректная разметка хлебных крошек и т.д.) 

- адаптивное отображение сайта при разных разрешениях экрана 

Это основные пункты, которые стоит сейчас упомянуть. 

В ответе прошу писать предлагаемую CMS, примерный бюджет (исходя из имеющейся информации) или вилку цен (опять же не абстрактную, а учитывая написанное выше и макеты), примерный срок. 

Обязательно приложите ссылку на портфолио сайтов с выполненными вами работами – вёрстка и функционал.

Макеты: https://dropmefiles.com/v1xgw

6 лет назад
rifprom
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$1200
30 дней
Escrow
Всё отлично. Немного сдвинулись сроки, но в разумных пределах, плюс Дмитрий всегда был на связи.
Все прошло без сложностей: постоянный контакт, своевременная оплата. Также, были финансовые бонусы за дополнительные пожелания Александра. Приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

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