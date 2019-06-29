ВНИМАНИЕ - приступить к работе нужно в течение пары часов. Нужно внести правки в верстку которая на битрикс натянута. Но работать нужно с чистой версткой. Пишите у кого опыт от 2х ...
Изменить html списка записей на главной (вордпресс)
Персональный проект.
На главной есть 2 списка записей разных категорий (http://prntscr.com/o7s4fu)
Один список нужно сделать таблицей, второй немного изменить.
Верстки обоих списков есть!
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ДЕТАЛЬНОЕ ТЗ
1. Первый лист постов нужно сделать табличкой
Ее верстка:
h1_header
Motor power (horsepower)
Foot Pedal
Rotation speed adjustment
Centering capacity
For children
For beginners
For professionals
class="item-name">name1
prop1-motor-power
prop2-foot-pedal
prop3-speed-adjustment
prop4-centering-capacity
prop5-for-children
prop6-for-beginners
prop7-for-professionals
Check price
/*и т.д.*/
где:
idPost — id поста
h1_header, name1, pic1, link1, prop1...-prop7... — свойства поста (http://prntscr.com/o7m8u4)
2. Второй нужно сделать таким списком.
Верстка:
Text
— если категория 28
или
Text до тега more
href="">Full Review— если категория 33
/*и т.д.*/
где
idPost — id поста
Text — это детальный текст записи
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