Изменить html списка записей на главной (вордпресс)

$17
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок117 просмотров

Персональный проект.

На главной есть 2 списка записей разных категорий (http://prntscr.com/o7s4fu)

Один список нужно сделать таблицей, второй немного изменить.

Верстки обоих списков есть!

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ДЕТАЛЬНОЕ ТЗ

1. Первый лист постов  нужно сделать табличкой

Ее верстка:

h1_header

Motor power (horsepower)

Foot Pedal

Rotation speed adjustment

Centering capacity

For children

For beginners

For professionals

class="item-name">name1

prop1-motor-power

prop2-foot-pedal

prop3-speed-adjustment

prop4-centering-capacity

prop5-for-children

prop6-for-beginners

prop7-for-professionals

Check price

/*и т.д.*/

где:

idPost — id поста

h1_header, name1, pic1, link1, prop1...-prop7... — свойства поста (http://prntscr.com/o7m8u4)

2. Второй нужно сделать таким списком.

Верстка:

Text

— если категория 28

или

Text до тега more

href="">Full Review

— если категория 33

/*и т.д.*/

где

idPost — id поста

Text — это детальный текст записи

HTMLWordPress
6 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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