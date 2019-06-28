Вёрстка главной страницы

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Закрыт31 заявка361 просмотр

Вёрстка должна быть адаптивная под мобильные устройства. 

6 лет назад
ZAPAL666
Егор 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tatsianna_l
Татьяна 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва(-2)
6 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Безответственный подход к своему делу.

Заявки фрилансеров

tatsianna_l
Татьяна 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва(-2)
6 лет назад