На главной есть 2 списка записей разных категорий (http://prntscr.com/o7s4fu) Один список нужно сделать таблицей, второй немного изменить. Верстки обоих списков есть! В проект — ЦЕНУ и СРОК пожалуйста. ...
Вёрстка главной страницы
Вёрстка должна быть адаптивная под мобильные устройства.
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