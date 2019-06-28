Вёрстка главной страницы

Нужно сверстать алгоритм заказа на сайт. Чтобы мы смогли подключить модуль php калькулятора. (обязательно чтобы блоки формировали пост запросы, чтобы в дальнейшем была возможность выгружать данные из блоков). Есть готовый пример, нужно адаптировать верстку ...