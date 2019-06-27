Добрый день! Нужно сделать качественную, чистую и удобную верстку сайта. Сайт содержит главную страницу + 5 внутренних. Верстка должен быть адаптивный (дизайн есть полноценной версии и мобильной). Макеты здесь – https://yadi.sk/d/yX89WAiD3rJ7lw ...
Сверстанный сайт поставить на опенкарт
Верстка страниц на бустрапе. Архив прилагаю.
Сроки как можно быстрее + домом потом нужно прописать сер по тз, но это отдельно
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