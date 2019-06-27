Сверстанный сайт поставить на опенкарт

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ. Человек за несколько дней не выполнил ничего. Кормил завтраками , что делает , пропадал не отвечал на Сообщения , потом опять кормил завтраками. В итоге сначала пообещал , что выполнит к утру , потом Чз два часа , потом к вечеру и в итоге написал - «извините не могу сделать по личным причинам» - если не хотите потерять время - не связывайтесь. Не профессионализм и безответственность полная.