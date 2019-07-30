Отредактировать лендинг пейдж

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок287 просмотров

Лендинг установлен, необходимо отредактировать весь текст, заголовки меню, контакты и т.д, изменить картинки, и закачать другое видео. Пример картинок и текста будет предоставлен на другом сайте, нужно просто скопировать. Лендинг находится на домене аренда-окрасочных-аппаратов.рф

6 лет назад
vatrush
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rak15071982
Владислав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
35 отзывов(-4)
6 лет назад
$25
10 дней
Escrow
Все отлично. В срок и по тз. Рекомендую.
Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

rak15071982
Владислав 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
35 отзывов(-4)
6 лет назад

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