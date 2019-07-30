Имеется интернет-магазин https://luxurytextile.ru/ Нужно подверстать корзину https://luxurytextile.ru/basket/ (накидайте заранее товаров) Поправить стили, чтоб в адаптиве и десктопе было все удобно и ничего никуда не съезжало. Не нужно кодить в пхп и прочем, от вас достаточно будет поправить CSS, ...
Отредактировать лендинг пейдж
Лендинг установлен, необходимо отредактировать весь текст, заголовки меню, контакты и т.д, изменить картинки, и закачать другое видео. Пример картинок и текста будет предоставлен на другом сайте, нужно просто скопировать. Лендинг находится на домене аренда-окрасочных-аппаратов.рф
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