Верстка сайта автодиллера, без натяжки на cms, проект в figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок238 просмотров

Добрый день!

Сайт будет состоять из 6-ти страниц, главной, трех лендингов по каждому автомобилю, трех технических страниц:

  • Политика конфиденциальности
  • Спасибо за заявку
  • 404
По поводу лендинга  - сделали шаблон для одного авто, его планируем использовать как шаблон для остальных . 

Требования к верстке:

  • Валидная, https://validator.w3.org
  • Pagespeed Insights - зеленая зона
  • Кроссбраузерная
  • Адаптивная
  • Pixel Perfect
Дополнительно:

  • Настроить всплывающее уведомление о cookie
  • Настроить всплывающие окна (обратный звонок и т.п.) отправку заявок на почту
  • Установить яндекс метрику и настроить цели
Макеты:

Главная

 

https://www.figma.com/proto/dCnf7Cv4KFFdxeS7vvmIJEjd/Geely---дизайн?node-id=148:43&scaling=min-zoom

Внутренняя с авто 

 

https://www.figma.com/proto/dCnf7Cv4KFFdxeS7vvmIJEjd/Geely-дизайн?node-id=84:112&scaling=min-zoom

Внутренняя с авто мобильная версия 

https://www.figma.com/proto/dCnf7Cv4KFFdxeS7vvmIJEjd/Geely---дизайн?node-id=0:1&scaling=scale-down

С нас четкие аргументированные правки и своевременная оплата. 

В заявке указывайте сроки, стоимость и ваши три последние работы 

FigmaNode.js
6 лет назад
prof2007
Наталия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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