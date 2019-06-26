Требуется сверстать на Angular 10 страниц c разбивкой на компоненты

Нам нарисовали небольшой лендинг по строительству, скриншот проекта прикладываю - https://clip2net.com/s/42hLJfv, нам нужно его сверстать точно по макету и натянуть на wordpress. Из функциональных элементов будет 2 формы (одна открытая на первом экране, вторая во ...