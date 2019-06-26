Задание для тех кто хорошо знает muse. Файл muse вышлю успешному кандидату. Нужно внести правки на сайте согласно аудиту (cм приложение).
Верстальщик на проект
Нужен верстальщик на проект, для последующей натяжки на WP. Надевать на движок будем сами. Макеты и тз кандидатам. Оплата поэтапно. Верстать нужно без jquery и bootstrap.
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