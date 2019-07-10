Найти и удалить вредоносные ссылки на двух сайтах

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Завершен3 заявки673 просмотра

Добрый день!

Сайты http://okna-kharkov.in.ua и https://starbus.com.ua

Гугл Адс нашел на обоих сайтах вредоносные ссылки

https://cdnstat.biz/pixstat?frm=script&id=37351&id2=154888&id3=95898&id4=10

https://cloustat.biz/cloudstat.php?id=37351&id2=154888&id3=95898&id4=10 

Нужно найти, очистить, поставить защиту.

Оплата после одобрения и возобновления показа рекламы.

Предлагайте свою цену и сроки.

6 лет назад
svzem
52 года
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$80
1 день
Escrow
К Дмитрию обращаюсь уже во второй раз. Качество выполнения на высоте. Рекомендую однозначно!
Было действительно приятно работать. Светлану всем рекомендую, как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад