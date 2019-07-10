Нам нарисовали небольшой лендинг по строительству, скриншот проекта прикладываю - https://clip2net.com/s/42hLJfv, нам нужно его сверстать точно по макету и натянуть на wordpress. Из функциональных элементов будет 2 формы (одна открытая на первом экране, вторая во ...
Найти и удалить вредоносные ссылки на двух сайтах
Добрый день!
Сайты http://okna-kharkov.in.ua и https://starbus.com.ua
Гугл Адс нашел на обоих сайтах вредоносные ссылки
https://cdnstat.biz/pixstat?frm=script&id=37351&id2=154888&id3=95898&id4=10,
https://cloustat.biz/cloudstat.php?id=37351&id2=154888&id3=95898&id4=10
Нужно найти, очистить, поставить защиту.
Оплата после одобрения и возобновления показа рекламы.
Предлагайте свою цену и сроки.
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