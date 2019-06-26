Нужен верстальщик на проект, для последующей натяжки на WP. Надевать на движок будем сами. Макеты и тз кандидатам. Оплата поэтапно. Верстать нужно без jquery и bootstrap.
Верстальщик на проект
Нужен верстальщик на проект, для последующей натяжки на WP. Надевать на движок будем сами. Макеты и тз кандидатам. Оплата поэтапно. Верстать нужно без jquery и bootstrap.
Заявки фрилансеров
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