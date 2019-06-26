Верстальщик на проект

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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Нужен верстальщик на проект, для последующей натяжки на WP. Надевать на движок будем сами. Макеты и тз кандидатам. Оплата поэтапно. Верстать нужно без jquery и bootstrap.

BootstrapjQueryWordPress
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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