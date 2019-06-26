Добрый день! Сайты http://okna-kharkov.in.ua и https://starbus.com.ua Гугл Адс нашел на обоих сайтах вредоносные ссылки https://cdnstat.biz/pixstat?frm=script&id=37351&id2=154888&id3=95898&id4=10, https://cloustat.biz/cloudstat.php?id=37351&id2=154888&id3=95898&id4=10 Нужно найти, очистить, поставить защиту. Оплата после одобрения и возобновления показа рекламы. ...
Исправить ошибки в мобильной версии сайта
Кулинарный сайт на WordPress, около 2000 статей. В Google search console есть ошибки в мобильной версии сайта: контент шире экрана, интерактивные элементы расположены слишком близко, слишком мелкий шрифт. Хотелось бы исправить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нам нарисовали небольшой лендинг по строительству, скриншот проекта прикладываю - https://clip2net.com/s/42hLJfv, нам нужно его сверстать точно по макету и натянуть на wordpress. Из функциональных элементов будет 2 формы (одна открытая на первом экране, вторая во ...Завершен6 лет назад
Нужен верстальщик на проект, для последующей натяжки на WP. Надевать на движок будем сами. Макеты и тз кандидатам. Оплата поэтапно. Верстать нужно без jquery и bootstrap.HTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен верстальщик на проект, для последующей натяжки на WP. Надевать на движок будем сами. Макеты и тз кандидатам. Оплата поэтапно. Верстать нужно без jquery и bootstrap.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задание для тех кто хорошо знает muse. Файл muse вышлю успешному кандидату. Нужно внести правки на сайте согласно аудиту (cм приложение).HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $200
Нужна адаптивная кроссбраузерная верстка макетаHTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Нужна адаптивная кроссбраузерная верстка макетаЗавершен6 лет назад
1.Нужны перенести все JS с донора ко мне на хост. Верстка уже скопирована. 2.Настроить форму отправку заявок на мою почту 3.Проверить и удалить чужие счетчики. 4.После отправки заявки, открывать страницу благодарности со ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Верстка 3-х страниц интернет магазина, ТЗ и макеты исполнителю, жду портфолиоЗавершен6 лет назад
Ранее на сайте был фильтр FILTERPRO и различные настройки под него. Установил OCFILTER , фильтр работает но необходима верстка. и есть пару вопросов по его работе ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад