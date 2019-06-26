Исправить ошибки в мобильной версии сайта

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Закрыт7 заявок168 просмотров

Кулинарный сайт на WordPress, около 2000 статей. В Google search console есть ошибки в мобильной версии сайта: контент шире экрана, интерактивные элементы расположены слишком близко, слишком мелкий шрифт. Хотелось бы исправить.

WordPress
6 лет назад
Ula04121983
41 год
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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