Сверстать и посадить на WP лендинг, с возможностью все редактировать в админке, также будет маленький опросник, где выбранные ответы надо на почту отправлять
Подверстать корзину
Имеется интернет-магазин https://luxurytextile.ru/ Нужно подверстать корзину https://luxurytextile.ru/basket/ (накидайте заранее товаров) Поправить стили, чтоб в адаптиве и десктопе было все удобно и ничего никуда не съезжало. Не нужно кодить в пхп и прочем, от вас достаточно будет поправить CSS, JS (если надо) и HTML. В общем сделать все для людей,
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