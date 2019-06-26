Поправить верстку темы WordPress

Имеется интернет-магазин https://luxurytextile.ru/ Нужно подверстать корзину https://luxurytextile.ru/basket/ (накидайте заранее товаров) Поправить стили, чтоб в адаптиве и десктопе было все удобно и ничего никуда не съезжало. Не нужно кодить в пхп и прочем, от вас достаточно будет поправить CSS, ...