Лендинг

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок382 просмотра

Нужно (желательно, сегодня) сверстать элементарный лендинг-пейдж (есть пример и все необходимое) с формой для заполнения. Работы максимум на 1 час. Оплата на ПриватБанк.

6 лет назад
gorodovoy
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitriyPhomin
Руслан 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Руслан отлично справился с задачей. Выполнил как и договаривались. Рекомендую!
Приятно было поработать. Отличный заказчик, никаких претензий. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

DmitriyPhomin
Руслан 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад

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