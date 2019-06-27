Ищу программиста на YII (1я версия)

Есть сайт на фреймворке - первый yii, нужны доработки и смена вёрстки страниц.

Фреймворк использован не оптимально, то есть присутствуют костыли и говно код.

Нужно менять вёрстку страниц на адаптивную, вёрстка уже есть готовая.

По ходу замены вёрстки исправлять костыли в реализации механик сайта.

Если вам интересна такая работа, готов объяснить суть задачи, составить список работ, план и работать над сайтом.

Оценка и оплата по задачам или по часам, как договоримся.

Работа по проекту есть постоянно.