Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок291 просмотр

Есть рабочий сайт на wordpress. В названии классов присутствуют портянки типа: class="home page-template-default page page-id-4161 woocommerce-js ut-vc-enabled ut-spacing-120 has-hero ut-bklyn-multisite ut-header-display-on-hero wpb-js-composer js-comp-ver-5.6 vc_responsive ut-last-section-has-no-fill" и инлайново подключенные стили. 

PSD-PNG макетов нет. 

Необходимо скопировать тему и переверстать с имеющимися на сайте анимацией. Подобно названные классы назвать по-человечески и без километровых перечислений. Нужно в результате получить чистый и красивый HTML файл без лишних библиотек и шрифтов. Чистый структурированный CSS. Понятный чистый JS файл. За основу можно взять сетку фреймворка bootstrap. 

Скорость загрузки по-новому свёрстанного сайта должна быть быстрее, чем уже у имеющегося сайта минимум в 2 раза. Файлы HTML, JS, CSS должны быть оптимизированы, но не сжаты. 

Интересующие страницы: Главная, блог, каталог, контакты, общее, о компании, портфолио, продукция, статьи.

BootstrapCSSHTMLJavaScriptWooCommerceWordPress
6 лет назад
abramovostap
Остап 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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