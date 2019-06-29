· Сетка: определена в макете. · Адаптивность сетки: мобильная, планшетная идесктопная версии («фикс» или «резина»). · Адаптивность графики: ретинизация, векторные изображения. · Используемая методология именования классов вразметке: БЭМ. · Использование фреймворков: желательно не использовать фреймворки и ...
Верстка сайта на Wordpress
1. Есть существующий сайт http://remont-063.ru/ с темой ремонта. Скачиваем его и меняем на тему монтажа отопления.
2. Дизайн главной страницы готов. Остальные страницы имеют такие же шапку, меню и подвал, меняется лишь контент внутри страницы.
3. В тело главной страницы нужно внедрить открытый калькулятор. Взять отсюда https://climatic-s.ru/первый экран, кнопка “Рассчитать стоимость”. Это доп, если получится
4. Все формы должны работать и отправлять заявки на указанные email.
5. Контент собран. Будет выдаваться по мере необходимости.
6. Все исходники сайтов есть.
7. Десктопная и мобильная версии обязательны
8. Присылайте ссылки на 3 свои последние работы
Пример нового дизайна https://yadi.sk/i/UpzNg6zSjgtYnw
Заявки фрилансеров
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