На главной есть 2 списка записей разных категорий (http://prntscr.com/o7s4fu) Один список нужно сделать таблицей, второй немного изменить. Верстки обоих списков есть! В проект — ЦЕНУ и СРОК пожалуйста. ...
Вёрстка сайта из макета и подключить к CMS
Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работы.
Движок 1С-Битрикс.
Сверстать из макета сайт и подключить к 1С-Битрикс (лицензия Старт или Стандарт)
Тематика: Производство мостовых кранов.
Макет:
https://drive.google.com/open?id=1Ifh_BjPca_OjRXI8OZCszMQ-hkHfeef4
В приложении подробное и понятное ТЗ.
Макет предоставляется в psd со всеми слоями.
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Нужно сделать работу в срок до 16.07.2019 дня.
Оплата 240 USD = 15 000 руб.
Ещё + 80 USD = 5 000 руб., если сразу сделаете адаптивную версию
Итого с мобильной версией = 320 USD = 20 000 руб.
Укажите свою цену, если сможете сделать данную работу дешевле.
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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.
С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.
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Также просьба обратить внимание на этот проект:
https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/obnovlenie-dizajna-sajta-na-opencart-po-maketu-uzhe-sv-rstan-985168/
Выбранный исполнитель
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