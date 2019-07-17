Вёрстка сайта из макета и подключить к CMS

Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работы.

Движок 1С-Битрикс.

Сверстать из макета сайт и подключить к 1С-Битрикс (лицензия Старт или Стандарт)

Тематика: Производство мостовых кранов.

Макет:

https://drive.google.com/open?id=1Ifh_BjPca_OjRXI8OZCszMQ-hkHfeef4

В приложении подробное и понятное ТЗ.

Макет предоставляется в psd со всеми слоями.

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Нужно сделать работу в срок до 16.07.2019 дня.

Оплата 240 USD = 15 000 руб.

Ещё + 80 USD = 5 000 руб., если сразу сделаете адаптивную версию

Итого с мобильной версией = 320 USD = 20 000 руб.

Укажите свою цену, если сможете сделать данную работу дешевле.

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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.

С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.

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Также просьба обратить внимание на этот проект:

https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/obnovlenie-dizajna-sajta-na-opencart-po-maketu-uzhe-sv-rstan-985168/