Внести правки в верстку сегодня

ВНИМАНИЕ - приступить к работе нужно в течение пары часов.

Нужно внести правки в верстку которая на битрикс натянута. Но работать нужно с чистой версткой.

Пишите у кого опыт от 2х лет вашу стоимость часа.

Задач примерно на 3-6 часов.