Внести правки в верстку сегодня

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок167 просмотров

ВНИМАНИЕ - приступить к работе нужно в течение пары часов.

Нужно внести правки в верстку которая на битрикс натянута. Но работать нужно с чистой версткой.

Пишите у кого опыт от 2х лет вашу стоимость часа.

Задач примерно на 3-6 часов.

6 лет назад
benefitm
Михаил 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

starjs
Иван 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Приятный в общении, толковый разработчик, понял ТЗ правильно и сделал как нужно. Рекомендую.
Все отлично. Постоянно на связи, четко, работаем)

Заявки фрилансеров

starjs
Иван 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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