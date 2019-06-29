Поправить сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок277 просмотров

Здраавствуйте!

Есть сайт http://mumusorussia.ru

1. подпункты меню не активны, исправить

2. в мобильной версии пункты в футере в меню скрыть, подпункты показывать только по клику

3. в мобильной версии в меню в футере добавить пункт ГЛАВНАЯ

4. пункт ПРИЕМ НА РАБОТУ должен быть в пункте ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Пишем стоимость и сроки

WordPress
6 лет назад
mondaystudio
Андрей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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