Необходимо исправить ошибку в тесте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок438 просмотров

Добрый день!

Есть плагин который создает тесты. Ошибка теста в том что с 3 предполагаемых ответов тест практически всегда выдает один ответ в не зависимости сколько человек набрал баллов.

Пример: в тесте 3 вопроса по 10-20-30 баллов

30 баллов ответ №1

60 баллов ответ №2

90 баллов ответ №3

Так должен работать тест! По факту тест выдает только ответ №1.

Необходимо исправить ошибку.

http://prntscr.com/o8bb40

Ссылка на стр где находиться тест 

https://balproton.ru/testy/testirovanie

5 лет назад
Goldsworld
Тарас 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

devellopah
Ислам 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$25
1 день
Очень внимательный и надежный исполнитель. Сроки соблюдены, ответы на все вопросы получены очень быстро. Однозначно рекомендую!
Всё отлично, конкретная задача и молниеносная оплата. Обязательно рекомендую!

Заявки фрилансеров

devellopah
Ислам 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад

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