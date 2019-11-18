Необходимо исправить ошибку в тесте

Добрый день!

Есть плагин который создает тесты. Ошибка теста в том что с 3 предполагаемых ответов тест практически всегда выдает один ответ в не зависимости сколько человек набрал баллов.

Пример: в тесте 3 вопроса по 10-20-30 баллов

30 баллов ответ №1

60 баллов ответ №2

90 баллов ответ №3

Так должен работать тест! По факту тест выдает только ответ №1.

Необходимо исправить ошибку.

http://prntscr.com/o8bb40

Ссылка на стр где находиться тест

https://balproton.ru/testy/testirovanie