Верстка адаптивной страницы с анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок248 просмотров

Здравствуйте,

Нужно сделать верстку рекламного прелендинга наподобие kosmo.link/kosmolot/win-sound

С анимацией прокрутки колеса фортуны. И выпадением выигрыша.

Адаптив под десктопы и мобильные экраны.

Цена, ТЗ, исходник, детали - при обсуждении.

6 лет назад
icustomer
Петров 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AndreyLuckyanov
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$80
2 дня
Escrow
Андрей справился хорошо с задачей. Буду еще обращаться. Спасибо!
Большое спасибо, за сотрудничество. С такими людьми всегда приятно общаться и работать. Когда человек знает что ему нужно и ставит исполнителю чёткое ТЗ. Всегда был на связи. Рекомендую!!!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

AndreyLuckyanov
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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