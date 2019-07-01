Верстка адаптивной страницы с анимацией

Большое спасибо, за сотрудничество. С такими людьми всегда приятно общаться и работать. Когда человек знает что ему нужно и ставит исполнителю чёткое ТЗ. Всегда был на связи. Рекомендую!!!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!