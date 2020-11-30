rifprom

Александр rifprom

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Консультация по улучшению действующих РК (один час)

    Необходима консультация с практикующим специалистом по контекстной рекламе для анализа действующих рекламных кампаний интернет-магазина. В ходе часовой встречи планируется выявление ошибок и формулирование рекомендаций по улучшению охвата и эффективности рекламы.

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать РК для интернет-магазина на 6500 товаров

    Необходимо создать качественные рекламные кампании для 6500 товаров интернет-магазина промышленного оборудования. РК должны соответствовать правилам Яндекса и Google, чтобы объявления показывались при поиске реальных артикулов. Указать цены отдельно для Яндекса и Google. Проект включает загрузку РК на аккаунт и прохождение модерации.

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация по SEO, 1 час

    Ищется специалист для проведения 1-часовой консультации по практическим аспектам SEO. Основные темы включают сбор семантики, разметку и другие вопросы, касающиеся сайтов. Ожидаются конкретные и практические ответы на озвученные вопросы в ходе консультации.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать конструктор (дерево + магниты)

    Добрый день! Имеются небольшие производственные мощности по деревообработке, хотим запустить производство детских развивающих конструкторов. Основа конструктора - деревянные детали с магнитами. При дальнейшем общении покажем примеры подобных конструкторов, которыми мы вдохновлены, и к ...

    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Построить систему активных продажи

    Добрый день! Занимаемся промышленным оборудованием, сейчас работаем больше на входящих обращениях. Нужно сначала на одном сотруднике полностью построить и обкатать систему исходящих продаж - от поиска базы, подготовки к звонку, этапов продаж (воронки) ...

    Продажи и лиды7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить VDS хостинг с панелью и перенести сайты на него

    Добрый день! Приобретён VDS хостинг - хотим попробовать его как альтернативу используемому сейчас виртуальному хостингу. На VDS ОС Ubuntu 18 + куплена лицензия ISPmanager 5 Lite. ОС в принципе вроде бы можно сменить ...

    UbuntuISPmanager
    Системное администрирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать структуру и акценты посадочной страницы

    Добрый день! Внимание! Скомпоновать из наиболее часто используемых блоков страницу - это не в этом проекте. Мы входим в новый для себя рынок с очень требовательной аудиторией (инженеры и технологи промышленных предприятий). ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Концепция планировки детской комнаты 30м

    Добрый день! Нужно разработать зонирование и планировку детской комнаты. Детальная проработка, в т.ч. подбор материалов, мебели, полноценная 3D визуализация и т.д. не нужны – нужны только идеи по грамотному и эффективному планированию пространства. ...

    Интерьеры и Экстерьеры16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн интерьера квартиры 130м (г. Пермь)

    Добрый день!  Нужен дизайнер интерьера для планирования обустройства квартиры площадью 130 кв. метров.  В зависимости от бюджета и уровня работ нужен будет либо подробный дизайн квартиры с материалами и т.д., либо что-то вроде ...

    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка и полный функционал сайта (предпочт. Битрикс, но можно и др.)

    Добрый день!  Есть макеты сайта в PSD, нужно сверстать и обеспечить полную работоспособность.  CMS Битрикс сильно предпочтительнее других, но готовы рассмотреть все варианты.  Подробное ТЗ будет предоставлено позже, тогда же будем обсуждать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Внести правки в дизайн корп. сайта (не просто отрисовать, а вникнуть)

    $150

    Внимание, задача не простая и не быстрая!  Требуется вникнуть в суть ещё не запущенного корпоративного сайта и внести правки практически во все макеты (12 штук), плюс 2 страницы отрисовать с нуля. Все правки вроде ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать макет сайта и установить его на CMS

    $65

    Нужно сверстать макет сайта из исходника в *.psd. Сайт – простой корпоративный, состоит из нескольких статичных страниц и формы заказа. Нужно сверстать главную страницу и внутреннюю страницы (на 80% повторяющую главную), полностью прописать ...

    DrupalWordPress
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта компании, производящ. печати и штампы

    $250

    Нужно разработать дизайн сайта компании, занимающейся производством печатей, штампов и иной штемпельной продукции. Задача сайта – побудить посетителя оформить заказ на изготовления печати онлайн. Нужно, чтобы попасть в систему онлайн-заказа было удобно ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
2 балла
4 года назад
Разработать структуру и акценты посадочной страницы
Один из худших заказчиков за всю мою практику. Человек глубоко болен психически, получает явное удовольствие от обесценивания чужой работы. Придирается к таким мелочам, о которых даже вспоминать не хочется. Это тот редкий случай, когда человеку желаешь всего самого наихудшего. У меня редко такое бывает, но когда желаю - всегда сбывается. Не рекомендую никому с ним связываться - психопатия в чистом виде.
Не всё получилось, но проект был достаточно сложным и справедливо будет отметить, что у Ольги по многим вопросам было мало данных и приходилось работать с тем что есть, отсюда возможно и результат получился не совсем таким, как мы его видели (опять же субъективная оценка). Из положительных моментов - работа была сдана вовремя, Ольга была на связи и по всем вопросам быстро реагировала.
Ответный отзыв
Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1200
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка и полный функционал сайта (предпочт. Битрикс, но можно и др.)
Все прошло без сложностей: постоянный контакт, своевременная оплата. Также, были финансовые бонусы за дополнительные пожелания Александра. Приятно было поработать!
Всё отлично. Немного сдвинулись сроки, но в разумных пределах, плюс Дмитрий всегда был на связи.
Ответный отзыв
pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Внести правки в дизайн корп. сайта (не просто отрисовать, а вникнуть)
Все прошло отлично. Четкая постановка задачи, быстрая оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Хорошая работа: качество на уровне, учтены все пожелания. Был небольшой сдвиг срока, но не значительный и Андрей всё время был на связи, что очень важно.
Ответный отзыв