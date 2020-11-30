Необходима консультация с практикующим специалистом по контекстной рекламе для анализа действующих рекламных кампаний интернет-магазина. В ходе часовой встречи планируется выявление ошибок и формулирование рекомендаций по улучшению охвата и эффективности рекламы.
- Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо создать качественные рекламные кампании для 6500 товаров интернет-магазина промышленного оборудования. РК должны соответствовать правилам Яндекса и Google, чтобы объявления показывались при поиске реальных артикулов. Указать цены отдельно для Яндекса и Google. Проект включает загрузку РК на аккаунт и прохождение модерации.Контекстная реклама12 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для проведения 1-часовой консультации по практическим аспектам SEO. Основные темы включают сбор семантики, разметку и другие вопросы, касающиеся сайтов. Ожидаются конкретные и практические ответы на озвученные вопросы в ходе консультации.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются небольшие правки на сайте, работающем на Битрикс. Ознакомьтесь с техническим заданием во вложении. Укажите общий бюджет и срок выполнения работы.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Имеются небольшие производственные мощности по деревообработке, хотим запустить производство детских развивающих конструкторов. Основа конструктора - деревянные детали с магнитами. При дальнейшем общении покажем примеры подобных конструкторов, которыми мы вдохновлены, и к ...Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Занимаемся промышленным оборудованием, сейчас работаем больше на входящих обращениях. Нужно сначала на одном сотруднике полностью построить и обкатать систему исходящих продаж - от поиска базы, подготовки к звонку, этапов продаж (воронки) ...Продажи и лиды7 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Приобретён VDS хостинг - хотим попробовать его как альтернативу используемому сейчас виртуальному хостингу. На VDS ОС Ubuntu 18 + куплена лицензия ISPmanager 5 Lite. ОС в принципе вроде бы можно сменить ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Внимание! Скомпоновать из наиболее часто используемых блоков страницу - это не в этом проекте. Мы входим в новый для себя рынок с очень требовательной аудиторией (инженеры и технологи промышленных предприятий). ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Нужно реализовать небольшие доработки на сайте на Битриксе, ТЗ прикреплено к проекту. Пожалуйста, сразу указывайте бюджет.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужно разработать зонирование и планировку детской комнаты. Детальная проработка, в т.ч. подбор материалов, мебели, полноценная 3D визуализация и т.д. не нужны – нужны только идеи по грамотному и эффективному планированию пространства. ...Интерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужен дизайнер интерьера для планирования обустройства квартиры площадью 130 кв. метров. В зависимости от бюджета и уровня работ нужен будет либо подробный дизайн квартиры с материалами и т.д., либо что-то вроде ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть макеты сайта в PSD, нужно сверстать и обеспечить полную работоспособность. CMS Битрикс сильно предпочтительнее других, но готовы рассмотреть все варианты. Подробное ТЗ будет предоставлено позже, тогда же будем обсуждать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $150
Внимание, задача не простая и не быстрая! Требуется вникнуть в суть ещё не запущенного корпоративного сайта и внести правки практически во все макеты (12 штук), плюс 2 страницы отрисовать с нуля. Все правки вроде ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $65
Нужно сверстать макет сайта из исходника в *.psd. Сайт – простой корпоративный, состоит из нескольких статичных страниц и формы заказа. Нужно сверстать главную страницу и внутреннюю страницы (на 80% повторяющую главную), полностью прописать ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно разработать дизайн сайта компании, занимающейся производством печатей, штампов и иной штемпельной продукции. Задача сайта – побудить посетителя оформить заказ на изготовления печати онлайн. Нужно, чтобы попасть в систему онлайн-заказа было удобно ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт12 лет назад