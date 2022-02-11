Консультация по улучшению действующих РК (один час)

Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка582 просмотра
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Добрый день!

Нужна +/- часовая консультация с практикующим специалистом по контексту.

В ходе консультации нужно будет посмотреть наши действующие РК для интернет-магазина (динамические объявления из фида и просто РК на товары), понять какие сейчас допущены ошибки, сформулировать как можно улучшить ситуацию чтобы получать нормальный охват и эффективность.

2 года назад
rifprom
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад