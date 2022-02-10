Аудит рекламной кампании

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Здравствуйте.

Нужно сделать аудит нескольких кампаний в Google Adwords на корректность настройки и дать список рекомендаций по их улучшению.

В кампаниях проработана семантика, группы объявлений, сами объявления. Нужно проверить насколько качественный идет трафик, есть ли неффективные запросы, нужно ли поменять стратегию или настроить точечно на какие то определенные устройства или время, чтобы получать больше горячих клиентов с сайтов.

2 года назад
natc_999
Наталья 
31 годКазахстан
8 лет в сервисе
Был
месяц назад