Аудит рекламной кампании

Нужно настроить рекламные кампании для гостиницы в яндекс и гугл. Ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно сделать аудит нескольких кампаний в Google Adwords на корректность настройки и дать список рекомендаций по их улучшению.
В кампаниях проработана семантика, группы объявлений, сами объявления. Нужно проверить насколько качественный идет трафик, есть ли неффективные запросы, нужно ли поменять стратегию или настроить точечно на какие то определенные устройства или время, чтобы получать больше горячих клиентов с сайтов.
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