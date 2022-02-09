Настроить таргетированную рекламу на существующую базу клиентов

Контекстная рекламаЗакрыт22 заявки645 просмотров
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Мы занимаемся производством и продажей свадебных платьев

имеем свою базу клиентов, нужно настроить таргетированую рекламу на базу

2 года назад
guest_16443983620531
2 года в сервисе
Был
2 года назад