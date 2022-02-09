Есть уже настроенные рекламные кампании (2 акк в Яндекс, 2 в google), необходимо вносить сезонные изменения, следить за расходом бюджеты, вносить изменения по просьбе, заполнять по понедельникам табличку с расходами (на gooogle) и ежемесячно давать ...
Настроить таргетированную рекламу на существующую базу клиентов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы занимаемся производством и продажей свадебных платьев
имеем свою базу клиентов, нужно настроить таргетированую рекламу на базу
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