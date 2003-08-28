Траффик Adwords и другие источники на высокодоходные офферы

Ищем человека (команду), который хорошо знает, что такое арбитраж трафика, знаком с рынком аффилиэйт-маркетинга, отливал на партнерки, знает все про фарминг и баны акков и тд. Интересуют ФБ, Адвордс, Бинг, поисковый траф. Есть интересные высокодоходные офферы, детали в лс