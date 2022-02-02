Настройка внешней рекламы на FB и instragram

Нужно настроить таргет для туристического агентства. Города: Казань, Бугульма Бюджет обсуждается, буду полагаться на ваш опыт в его определении. Креативы выбираете сами, можете стащить их с других турагентств. Главное, чтобы они были актуальными и приводили мне реальных клиентов ...