Создать и настроить рекламу Яндекс, гугл

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Необходимо создать и настроить рекламу Яндекс, гугл. Напишите цену раздельно для Яндекс и гугл.

тематика- запчасти к кондиционерам

регион- цфо

Если все устроит то сколько будет стоить ведение?

2 года назад
guest_16437943432012
2 года в сервисе
Был
2 года назад