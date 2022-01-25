Настройка рекламной кампании в Yandex

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Настройка Яндекс рекламы.

Копирование компаний, групп объявлений, объявлений из Google Ads.

Адаптация под платформу Yandex.

Выполнение всех настроек для запуска рекламной кампании на платформе Yandex direct

2 года назад
kalion
43 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад