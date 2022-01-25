Настройка рекламной кампании в Yandex

Задача: Собрать заявки в школу вокала для привлечения клиентов на бесплатные пробные уроки. Ссылки на примеры работ и условия работы присылайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка Яндекс рекламы.
Копирование компаний, групп объявлений, объявлений из Google Ads.
Адаптация под платформу Yandex.
Выполнение всех настроек для запуска рекламной кампании на платформе Yandex direct
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