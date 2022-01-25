В целях продвижения моего сайта, нужно написать отзыв о сайте.

НО, не по названию фирмы, а по названию домена сайта.

Для начала надо сделать отзыв на этот сайт https://parogenerator-prom.ru

Вот, по этому принципу https://webmaster.yandex.ru/blog/teper-mozhno-ostavlyat-otzyvy-na-sayta чтобы Яндекс его увидел.