Нужна Таргетированная/контекстная реклама (женская одежда - платья)

Контекстная рекламаЗакрыт7 заявок562 просмотра
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Нужна Таргетированная/контекстная реклама

Куплю заявки, или предложите свой вариант сотрудничества с прозрачным КПИ (четкой границей стоимости лида и количества лидов в день )

На лендинг  (женская одежда - платья) https://clode.com.ua/woman/trikotazhnoe-demisezonnoe-platie-siluet-5

Стоимость лида до 5$

Готов обсудить варианты

2 года назад
Roma123
Роман 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад