Необходима консультация по настройке целей в Google Tag Manager

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Необходима консультация по настройке целей в Google Tag Manager для телефона и консультанта. Нужно обучить специалиста это делать

1. Клик на телефон

2. Онлайн консультант на сайте (jivosite, Bitrix24, venyoo) и прочее

Цену за услугу предлагайте, а также кратко опишите опыт работы в Google Tag Manager

2 года назад
avalon_it
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад