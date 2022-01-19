Необходима консультация по настройке целей в Google Tag Manager для телефона и консультанта. Нужно обучить специалиста это делать

1. Клик на телефон

2. Онлайн консультант на сайте (jivosite, Bitrix24, venyoo) и прочее

Цену за услугу предлагайте, а также кратко опишите опыт работы в Google Tag Manager