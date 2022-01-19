Создать РК для интернет-магазина на 6500 товаров

Добрый день!

Есть работающий интернет-магазин промышленного оборудования.

Нужно на выбранные 6500 товаров сделать качественные РК на поиске Яндекса и Гугла.

Пробовали сделать сами формулами в экселе - основная сложность в том, что много артикулов, в которых содержится недопустимое для ключевых фраз количество слов или запретные символы типа точек, слэшей, плюсов и т.д.. В итоге изменяли в экселе артикулы чтобы они соответствовали правилам, но теперь по большинству позиций они не соответствуют реальным артикулам и объявления не показываются нужной аудитории.

Нужно сделать РК такими, чтобы в итоге при поиске реального артикула выводились наши объявления.

По итогу РК должны быть загружены на наш аккаунт, пройти модерацию и отображаться при поиске любых артикулов из предоставленных 6500 товаров.

Пожалуйста, указывайте цены отдельно для Яндекса и для Гугла.