Сделать выгрузку из Serpstat для нескольких сайтов

Настройка контекстной рекламы google + яндекс. Сайт https://antiban.pro/
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Нужно сделать выгрузку по платному трафику из Serpstat или любому другому сервису для нескольких сайтов-конкурентов.
Интересуют ключевые слова, группировка и объявления.
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