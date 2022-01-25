Сделать выгрузку из Serpstat для нескольких сайтов

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Нужно сделать выгрузку по платному трафику из Serpstat или любому другому сервису для нескольких сайтов-конкурентов.

Интересуют ключевые слова, группировка и объявления.

2 года назад
guest_16430910023234
2 года в сервисе
Был
2 года назад