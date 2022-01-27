Нужен человек который будет регистрировать почты (Гугл, Яндекс и т.д.)

$1000
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Всем привет!

Мне нужен человек который будет регистрировать почты (Гугл, Яндекс, Мэйл ру, Рамблер и тд)

Не использовать такие сервисы как Tempmail !

Всего нужно 1000 почт.

Можно использовать Bluestack для гугл почт , там номер не требуют.

Оплата 1$ за каждый email.

Пишите, если есть вопросы.

Удачи!

2 года назад
guest_16436343878484
2 года в сервисе
Был
2 года назад