Настройка Яндекс рекламы. Копирование компаний, групп объявлений, объявлений из Google Ads. Адаптация под платформу Yandex. Выполнение всех настроек для запуска рекламной кампании на платформе Yandex direct
Настроить качественную таргетированную рекламу в instagram через FB
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить таргет для туристического агентства.
Города: Казань, Бугульма
Бюджет обсуждается, буду полагаться на ваш опыт в его определении.
Креативы выбираете сами, можете стащить их с других турагентств. Главное, чтобы они были актуальными
и приводили мне реальных клиентов с деньгами.
Желательно, чтобы у вас был опыт в настройке рекламы для турагентств. Мне нужен уверенный специалист, который сам будет говорить мне, как сделать лучше.
Если за 2 недели меня устроит результат, буду вашим постоянным заказчиком.
Сам я очень ленивый, поэтому ищу крутых специалистов.
Присылайте свои предложения, все рассмотрю.
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