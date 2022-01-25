Настроить качественную таргетированную рекламу в instagram через FB

Нужно настроить таргет для туристического агентства.

Города: Казань, Бугульма

Бюджет обсуждается, буду полагаться на ваш опыт в его определении.

Креативы выбираете сами, можете стащить их с других турагентств. Главное, чтобы они были актуальными

и приводили мне реальных клиентов с деньгами.

Желательно, чтобы у вас был опыт в настройке рекламы для турагентств. Мне нужен уверенный специалист, который сам будет говорить мне, как сделать лучше.

Если за 2 недели меня устроит результат, буду вашим постоянным заказчиком.

Сам я очень ленивый, поэтому ищу крутых специалистов.

Присылайте свои предложения, все рассмотрю.