Яндекс Директ - свести два рекламных кабинета в один и оптимизировать

После двух подрядчиков осталось два рекламных кабинета Яндекс Директ, каждый с некоторой историей показов/конверсий. В одном кабинете 2000 ключевиков в 20 группах объявлений, несколько десятков креативов разных форматов. Второй кабинет раза в 2 меньше.

Нужно перенести ключевики, объявления, креативы, настройки из этих двух кабинетов в новый (третий), избавившись от всего что не конвертировалось и оставив только то что реально работало, опираясь на статистику. Попутно дооптимизировать, нарастить минус-слова по статистике.

Предлагайте свои стоимость и сроки. Не горит, но за недельку хорошо бы сделать.

Если работа и результат понравятся, возможно сотрудничество на постоянной основе.