Нужно настроить таргет для туристического агентства. Города: Казань, Бугульма Бюджет обсуждается, буду полагаться на ваш опыт в его определении. Креативы выбираете сами, можете стащить их с других турагентств. Главное, чтобы они были актуальными и приводили мне реальных клиентов ...
Яндекс Директ - свести два рекламных кабинета в один и оптимизировать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
После двух подрядчиков осталось два рекламных кабинета Яндекс Директ, каждый с некоторой историей показов/конверсий. В одном кабинете 2000 ключевиков в 20 группах объявлений, несколько десятков креативов разных форматов. Второй кабинет раза в 2 меньше.
Нужно перенести ключевики, объявления, креативы, настройки из этих двух кабинетов в новый (третий), избавившись от всего что не конвертировалось и оставив только то что реально работало, опираясь на статистику. Попутно дооптимизировать, нарастить минус-слова по статистике.
Предлагайте свои стоимость и сроки. Не горит, но за недельку хорошо бы сделать.
Если работа и результат понравятся, возможно сотрудничество на постоянной основе.
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