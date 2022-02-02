Контекстная реклама в яндекс директ

Контекстная рекламаЗакрыт21 заявка1107 просмотров
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Есть интернет-магазин. Тематика входные и межкомнатные двери. Кол-во товарных позиций около 10 тыс.

Требуется вести рекламу в директе. Нужен ответственный серьезный подход с еженедельными отчетами.

Пишите свой опыт и цену за месяц ведения.

2 года назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад