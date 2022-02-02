Настроить цели и параметры Гугл Аналитикс

Контекстная рекламаЗакрытнет заявок507 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет.

Нужно настроить цели и параметры для электронной коммерции для сайта.

Более подробно в ЛС

Большим + знание Анг языка, наличие сертификатов по аналитиксу.

Оплата Приват24, Монобанк.

2 года назад
vladislav-gusar
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад