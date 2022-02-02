Настроить цели и параметры Гугл Аналитикс

Есть интернет-магазин. Тематика входные и межкомнатные двери. Кол-во товарных позиций около 10 тыс. Требуется вести рекламу в директе. Нужен ответственный серьезный подход с еженедельными отчетами. Пишите свой опыт и цену за месяц ведения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет.
Нужно настроить цели и параметры для электронной коммерции для сайта.
Более подробно в ЛС
Большим + знание Анг языка, наличие сертификатов по аналитиксу.
Оплата Приват24, Монобанк.
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