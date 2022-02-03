Настройка рекламы, оптимизация сайта

Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок659 просмотров
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  • Сфера - коучинг, услуги. настройка рекламных кампаний; настройка отслеживания целей в Google Analytics и Яндекс.Метрике; аналитика и оптимизация кампаний; работа над достижением целей рекламы и увеличением размера ROI ; оптимизация сайта
2 года назад
guest_16439774337618
2 года в сервисе
Был
2 года назад