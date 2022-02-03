Создать и настроить рекламную компанию в Инстаграм

Создание рекламных объявлений и настройка таргетингаРеклама должна высвечиваться в карусели со сторисами (фотографии/видео и текст предоставим)Через неделю тестирования повторная настройка таргетинга если в этом будет необходимостьВнизу прикрепляю скрин нашей страницы инстаграм и пример рекламного объявления в сторис.Также если у Вас есть свои предложения как более эффективно привлекать клиентов, с радостью ознакомимся.Желательно чтобы у кандидата был опыт ведения рекламы в сфере beauty индустрии