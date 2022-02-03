Настройка рекламы в яндекс директ с оплатой за результат

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Нужный результат

- рекламный бюджет 36 000 руб. с НДС в мес. (30 000 руб. без ндс)

- заказов более 260 в месяц

- цена заказа менее 140 руб. с НДС (110 руб. без ндс)

сайт oozor.ru

2 года назад
Vyacheslav2022
Вячеслав 
53 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад