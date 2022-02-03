Настройка рекламы в яндекс директ с оплатой за результат

Всем привет! Мне нужен человек который будет регистрировать почты (Гугл, Яндекс, Мэйл ру, Рамблер и тд) Не использовать такие сервисы как Tempmail ! Всего нужно 1000 почт. Можно использовать Bluestack для гугл почт , там номер не требуют. Оплата 1$ ...