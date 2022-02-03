Создание рекламных объявлений и настройка таргетингаРеклама должна высвечиваться в карусели со сторисами (фотографии/видео и текст предоставим)Через неделю тестирования повторная настройка таргетинга если в этом будет необходимостьВнизу прикрепляю скрин нашей страницы инстаграм и пример рекламного объявления ...
Настройка рекламы в яндекс директ с оплатой за результат
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужный результат
- рекламный бюджет 36 000 руб. с НДС в мес. (30 000 руб. без ндс)
- заказов более 260 в месяц
- цена заказа менее 140 руб. с НДС (110 руб. без ндс)
сайт oozor.ru
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