Настроить интерфейс доски объявлений для постинга объявлений в TLGRM

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Необходимо настроить интерфейс доски объявлений ( платформа на выбор исполнителя: OpenCart, Osclass и пр.) для автопостинга объявлений в собственные телеграмм каналы.

Состав работ:

- развернуть и настроить шаблон доски объявлений

- привязать модуль оплаты постинга

- выбор каналов каналов для постинга

- привязать модуль оплаты 

требования к исполнителю

- опты работы по натройке импорта в ТГ каналы

- опыт работы с досками объявлений

2 года назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад