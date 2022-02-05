РК в Яндекс Директ

Нужна настройка сквозной аналитики Есть Посадочные страницы на Tilde на них видеться реклама из FB. Потом мы заносим информацию о клиентах в CRM YCLIENTS. Я хочу видеть в Яндекс Метрике всю информацию по каналам: Деньги, ...
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Необходимо создать Рекламную Кампанию в кабинете Яндекс Директ и получить 2 конверсии. Остальное объясню подробно в личных сообщениях.
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