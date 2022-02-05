Сквозная аналитика

Нужна настройка сквозной аналитики

Есть Посадочные страницы на Tilde на них видеться реклама из FB. Потом мы заносим информацию о клиентах в CRM YCLIENTS.

Я хочу видеть в Яндекс Метрике всю информацию по каналам: Деньги, возвращаемость и тд.

Нужно настроить передачу данных одним словом)

Мне нужно видеть в Яндекс метрики информацию из Yclients: 1. Сумма клиент пришел

2. Количество клиент пришел

3. Дни рождения

4. Сумма ожидание клиента

5. Не пришел (статус визита)

6. Статус визита Новй клиент

И т д. Еще возможно появятся какие-то данные в процессе

Так же, нужно подключить Tilda, что бы Метрика смогла сопоставить клиента который записался(или которого записали в Yclients) с клиентом который был на Tilde!

Такая настройка возможна?

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