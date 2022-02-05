Сквозная аналитика

Ищем человека (команду), который хорошо знает, что такое арбитраж трафика, знаком с рынком аффилиэйт-маркетинга, отливал на партнерки, знает все про фарминг и баны акков и тд. Интересуют ФБ, Адвордс, Бинг, поисковый траф. Есть интересные высокодоходные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна настройка сквозной аналитики
Есть Посадочные страницы на Tilde на них видеться реклама из FB. Потом мы заносим информацию о клиентах в CRM YCLIENTS.
Я хочу видеть в Яндекс Метрике всю информацию по каналам: Деньги, возвращаемость и тд.
Нужно настроить передачу данных одним словом)
Мне нужно видеть в Яндекс метрики информацию из Yclients: 1. Сумма клиент пришел
2. Количество клиент пришел
3. Дни рождения
4. Сумма ожидание клиента
5. Не пришел (статус визита)
6. Статус визита Новй клиент
И т д. Еще возможно появятся какие-то данные в процессе
Так же, нужно подключить Tilda, что бы Метрика смогла сопоставить клиента который записался(или которого записали в Yclients) с клиентом который был на Tilde!
Такая настройка возможна?
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